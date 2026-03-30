Narkotyki o wartości 4 milionów złotych nie trafią na rynek. Policja zatrzymała trzy osoby

Narkotyki o wartości 4 milionów złotych nie trafią na rynek. Trzech mężczyzn w rękach policji
Źródło: KWP Gdańsk
Kilka tygodni pracy i błyskawiczna akcja zatrzymania podczas przeprowadzania nielegalnej transakcji. Gdańska policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o handel narkotykami, których wartość szacowana jest na ponad 4 miliony złotych.

Dynamiczna akcja policjantów zwalczających przestępczość narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zakończyła się zatrzymaniem trzech mężczyzn podejrzanych o obrót narkotykami. Do ujęcia podejrzanych doszło 24 marca na terenie Gdańska w trakcie dokonywania transakcji.

Zatrzymania były efektem wielotygodniowej pracy operacyjnej. Policjanci analizowali powiązania podejrzanych, prowadzili obserwacje i gromadzili informacje, co pozwoliło ustalić miejsca przechowywania narkotyków i uniemożliwić ich zniszczenie lub sprzedaż.

Podczas przeszukania samochodów, którymi poruszali się mężczyźni, policjanci zabezpieczyli blisko 72 kilogramy klefedronu oraz gotówkę. Kolejne środki odurzające znaleziono w miejscach zamieszkania zatrzymanych - 11,5 litra płynnej amfetaminy, ponad kilogram kokainy, ponad kilogram ekstazy oraz ponad 16 tysięcy złotych. Łącznie narkotyki odpowiadają około 160 tysiącom porcji handlowych, które mogły trafić na czarny rynek, a ich wartość oszacowano na ponad 4 miliony złotych.

W ścianie była dziura, w środku plantacja marihuany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W ścianie była dziura, w środku plantacja marihuany

Łódź

Konsekwencje dla zatrzymanych

- Zatrzymani w wieku 36, 32 i 29 lat zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch z nich tymczasowy areszt na trzy miesiące. Trzeci z mężczyzn pozostał pod dozorem policji i wpłacił poręczenie majątkowe w wysokości 80 tysięcy złotych - przekazała podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

pc

Natalia Grzybowska
Czytaj także:
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Zmiana w fakturowaniu. KSeF wchodzi w kolejny etap
BIZNES
Trzęsienie ziemi w Vanuatu
Silne trzęsienie ziemi na Oceanie Spokojnym
METEO
imageTitle
Były piłkarz Lecha pragnie zemsty na Polakach. "To przeznaczenie"
Najnowsze
Zderzenie na Czerniakowskiej
Auto po zderzeniu stanęło w poprzek drogi. Utrudnienia
WARSZAWA
Owieczki na łące w Zwierzętarni ZUT w Szczecinie
Cztery małe owieczki przyszły na świat na uniwersytecie
Szczecin
Puchacz śnieżny (Bubo scandiacus)
Sowa z "Harry'ego Pottera" trafiła na ważną listę
METEO
Obława na podejrzanego o zabójstwo policjantów
"Dziś zginął zły człowiek". Media o końcu trwającej ponad pół roku obławy
Świat
CBŚP rozbiło grupę zajmującą się narkotykami
Rozprowadzali narkotyki po mazurskich kurortach
Olsztyn
imageTitle
Francuzi straszą rywali. Mbappe musi jeszcze poczekać na rekord
Najnowsze
Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował
Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował
WARSZAWA
Korea Północna ma ogłosić 5-letni plan rozwoju
Gigant wznawia loty do Korei Północnej
Świat
sklep market dyskont biedronka warzywa, Biedronka shutterstock_2385722951_1
Biedronka i Lidl pod lupą UOKiK-u. "Klienci mogli mieć problem"
BIZNES
Donald Trump
Trump: najbardziej podoba mi się ten pomysł
Świat
imageTitle
Jedni trafiali, drudzy tylko patrzyli. Rekordowa seria w NBA
EUROSPORT
Wiesław Myśliwski
Wiesław Myśliwski nie żyje
Kultura i styl
Jeffrey Epstein
Trasa Warszawa-Epstein. Przedstawiamy siatkę połączeń
Katarzyna Górniak
ZIELINSKA
Orlen tnie ceny paliw w hurcie
BIZNES
Wezwano ratowników medycznych
28-latek zaatakował partnerkę nożem, potem ranił siebie
Rzeszów
Pojawi się deszcz
Dwie strefy opadów nad Polską. Jedna sięga Mazowsza
METEO
Pożar budynków gospodarczych w Siwikach
Potężny pożar, ogromne straty
Białystok
imageTitle
Legendarny trener rezygnuje z prowadzenia reprezentacji po zasłabnięciu na odprawie
EUROSPORT
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria pociągu SKM, opóźnienia
WARSZAWA
Kradzież mięsa zarejestrowały kamery monitoringu
Nocny skok na chłodnię. Pracownik ukradł mięso z własnej firmy
Łódź
blok blokowisko wielka plyta shutterstock_2598063885
Młodzi z seniorami pod jednym dachem. Ruszył innowacyjny program
BIZNES
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar rekordzista znów zniszczony
WARSZAWA
imageTitle
Świątek oficjalnie poza podium w rankingu WTA
EUROSPORT
imageTitle
Smutny koniec reprezentacyjnej kariery. "I tak bardzo długo to odwlekałem"
EUROSPORT
Mężczyzna wjechał pod prąd na S11
Pijany kierowca wjechał pod prąd na ekspresówkę. Zderzenie
Poznań
Zwycięski zespół Politechniki Rzeszowskiej
Przełomowy projekt studentów, stworzyli tani system wykrywania dronów
Rzeszów
imageTitle
Najgorszy sezon polskich skoczków od 17 lat
EUROSPORT

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica