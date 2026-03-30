Narkotyki o wartości 4 milionów złotych nie trafią na rynek. Trzech mężczyzn w rękach policji Źródło: KWP Gdańsk

Dynamiczna akcja policjantów zwalczających przestępczość narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zakończyła się zatrzymaniem trzech mężczyzn podejrzanych o obrót narkotykami. Do ujęcia podejrzanych doszło 24 marca na terenie Gdańska w trakcie dokonywania transakcji.

Zatrzymania były efektem wielotygodniowej pracy operacyjnej. Policjanci analizowali powiązania podejrzanych, prowadzili obserwacje i gromadzili informacje, co pozwoliło ustalić miejsca przechowywania narkotyków i uniemożliwić ich zniszczenie lub sprzedaż.

Narkotyki o wartości 4 mln zł nie trafią na czarny rynek Źródło: KWP Gdańsk

Podczas przeszukania samochodów, którymi poruszali się mężczyźni, policjanci zabezpieczyli blisko 72 kilogramy klefedronu oraz gotówkę. Kolejne środki odurzające znaleziono w miejscach zamieszkania zatrzymanych - 11,5 litra płynnej amfetaminy, ponad kilogram kokainy, ponad kilogram ekstazy oraz ponad 16 tysięcy złotych. Łącznie narkotyki odpowiadają około 160 tysiącom porcji handlowych, które mogły trafić na czarny rynek, a ich wartość oszacowano na ponad 4 miliony złotych.

Butelki z płynną amfetaminą Źródło: KWP Gdańsk

Konsekwencje dla zatrzymanych

- Zatrzymani w wieku 36, 32 i 29 lat zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch z nich tymczasowy areszt na trzy miesiące. Trzeci z mężczyzn pozostał pod dozorem policji i wpłacił poręczenie majątkowe w wysokości 80 tysięcy złotych - przekazała podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

