Napadł na kobietę w Gdańsku. Policja szuka tego mężczyzny

Do rozboju doszło 9 grudnia około godziny 19.05 w pobliżu ulicy Grunwaldzkiej 82 w Gdańsku.

"Sprawca wyrwał pokrzywdzonej torebkę z gotówką, a następnie odepchnął ją i uciekł w kierunku ul. Jaśkowa Dolina. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci zdobyli materiał pozwalający sporządzić portret pamięciowy sprawcy" - informuje Komenda Miejska Policji w Gdańsku.

Portret pamięciowy poszukiwanego mężczyzny Źródło: KMP Gdańsk

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Powiadom policję

Funkcjonariusze poszukują mężczyzny w wieku ok. 25-30 lat, szczupłej budowy ciała, ok. 175-180 cm wzrostu. W dniu zdarzenia miał na sobie czarne spodnie i czarną kurtkę.

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informację mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości oraz miejsca pobytu, prosimy o kontakt z Komisariatem Policji III w Gdańsku przy ul. Białej 1A. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 47 741 15 22, bądź zgłaszając się do najbliższej jednostki Policji lub wysyłając na adres poczty komendant.kp3@gd.policja.gov.pl KMP Gdańsk

