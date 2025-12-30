Napadł na kobietę w Gdańsku. Policja szuka tego mężczyzny

Do rozboju doszło 9 grudnia około godziny 19.05 w pobliżu ulicy Grunwaldzkiej 82 w Gdańsku.
"Sprawca wyrwał pokrzywdzonej torebkę z gotówką, a następnie odepchnął ją i uciekł w kierunku ul. Jaśkowa Dolina. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci zdobyli materiał pozwalający sporządzić portret pamięciowy sprawcy" - informuje Komenda Miejska Policji w Gdańsku.
Rozpoznajesz tego mężczyznę? Powiadom policję
Funkcjonariusze poszukują mężczyzny w wieku ok. 25-30 lat, szczupłej budowy ciała, ok. 175-180 cm wzrostu. W dniu zdarzenia miał na sobie czarne spodnie i czarną kurtkę.
Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informację mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości oraz miejsca pobytu, prosimy o kontakt z Komisariatem Policji III w Gdańsku przy ul. Białej 1A. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 47 741 15 22, bądź zgłaszając się do najbliższej jednostki Policji lub wysyłając na adres poczty komendant.kp3@gd.policja.gov.pl
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: KMP Gdańsk
Źródło zdjęcia głównego: KMP Gdańsk