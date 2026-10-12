Dwaj 20-latkowie i ponad 55 tysięcy porcji narkotyków o wartości ponad 5,5 miliona złotych
Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali na Przymorzu dwóch 20-latków w momencie, gdy ci wynosili z mieszkania karton oraz worek foliowy z narkotykami.
W trakcie przeszukania zajmowanego przez nich lokalu znaleźli łącznie 85 kilogramów różnego rodzaju środków odurzających. Ze wstępnych ustaleń wynika, że są to między innymi marihuana, klefedron, amfetamina, kokaina, mefedron i haszysz.
Czarnorynkowa wartość narkotyków to ponad 5,5 miliona złotych
- Substancje te przekazano do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii dotyczącej tylko części materiału określił, że to ponad 55 tysięcy porcji środków odurzających i psychotropowych. Przybliżona, czarnorynkowa wartość narkotyków to ponad 5,5 miliona złotych - informuje podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowa pomorskiej policji.
Areszty i groźba 18 lat więzienia
Zatrzymani usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych i zostali tymczasowo, na trzy miesiące, aresztowani.
- Z uwagi na to, że uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, grozi im kara pozbawienia wolności do lat 18 - tłumaczy prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.