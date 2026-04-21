Trójmiasto Nagrywali, jak znęcają się nad rówieśnikiem. Policja zatrzymała troje nastolatków Oprac. Natalia Grzybowska |

Rzeczniczka gdańskiej policji o pobiciu nastolatka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Gdańska zatrzymali dwóch 15-latków i 18-letnią kobietę podejrzanych o znęcanie się nad rówieśnikiem. Nastolatkowie mieli bić, kopać i poniżać chłopca, a całe zdarzenie nagrali telefonem.

Do zdarzenia doszło 12 kwietnia. Jak ustalili śledczy, grupa młodych osób spotkała się z nastolatkiem w rejonie opuszczonej posesji oraz w pustostanie. Na nagraniach widać, jak sprawcy kopią, uderzają i plują na chłopca, a także przypalają papierosem jego ubrania i zmuszają go do różnych czynności.

Cztery dni później, do komisariatu w Gdańsku Oliwie zgłosił się mężczyzna, który poinformował policjantów, że jego córka otrzymała dwa pliki wideo dokumentujące przemoc wobec nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania i rozpoczęli czynności w tej sprawie.

Konsekwencje dla trojga zatrzymanych

Jak przekazała mł. asp. Aleksandra Philipp, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, po analizie materiałów policjanci szybko ustalili tożsamość pokrzywdzonego oraz osób podejrzanych o udział w zdarzeniu. W efekcie zatrzymano dwóch 15-latków - mieszkańca Sopotu oraz gminy Żukowo - a także 18-letnią kobietę.

Policja zatrzymała nastolatków, którzy mieli znęcać się nad rówieśnikiem Źródło: KMP Gdańsk

- Wobec 18-latki prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Jeden z nieletnich decyzją Sądu Rejonowego w Kartuzach został objęty nadzorem kuratora sądowego. Dziewczynie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, natomiast obaj 15-latkowie odpowiedzą przed sądem dla nieletnich - wyjaśniła policjantka.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo