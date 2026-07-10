Trójmiasto Miał zginąć z powodu mieszkania. Trzy osoby skazane za zabójstwo seniora Oprac. Natalia Grzybowska |

Prokuratura o wyjaśnieniach podejrzanych o zabójstwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Gadomski

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Sąd Okręgowy w Gdańsku w piątek wydał wyrok wobec 25-letniej Angeliki N., jej męża 26-letniego Kamila N. i oraz jeszcze jednego, 20-letniego mężczyzny Dawida Z., oskarżonych o zabójstwa dziadka kobiety. 78-letni Józef D. został zaatakowany 2 lutego 2025 r. około godz. 6.00 przy ul. Młodzieży Polskiej w gdańskim Brzeźnie. Mężczyzna szedł do kościoła.

Jak ustalili śledczy, Dawid Z. podbiegł do seniora i zadał mu kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa w okolice głowy i twarzy. Kamil N. stał w tym czasie na czatach. Motywem zbrodni miał być konflikt rodzinny. Chodziło o zamieszkiwanie małżeństwa w niewielkim mieszkaniu starszego mężczyzny i związane z tym nieporozumienia. Prokurator oskarżył całą trójkę o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Podejrzani w trakcie doprowadzenia do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa (zdjęcie z lutego 2025 roku) Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Gadomski

Sąd nie uznał szczególnego okrucieństwa

Sąd nie zdecydował się na skazanie za zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Angelika N. oraz Dawid Z. zostali skazani na 25 lat więzienia. Mąż kobiety - Kamil N. - usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

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