Trójmiasto Kopnął kota i odszedł. Mężczyzna z nagrania zatrzymany Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała

Policja zatrzymała 20-latka podejrzanego o znęcanie się nad kotem Źródło: KMP Gdańsk

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia miało dojść 7 kwietnia w Gdańsku. Zgłoszenie dotyczące podejrzenia znęcania się nad kotem wpłynęło najpierw do centrali Animal Helper, które działa jak numer 112 dla zwierząt. Świadek zajścia dołączył nagranie.

Widać na nim mężczyznę, który niesie w transporterze kota oraz kobietę, która trzyma na rękach dziecko. Wszyscy stoją przed budynkiem. W pewnym momencie, mężczyzna zaczyna energicznie potrząsać transporterem, w wyniku czego zwierzę wypada na zewnątrz. Potem mężczyzna kopie kota, a zwierzę ucieka.

Mężczyzna kopnął kota Źródło: Animal Helper

Świadek zdarzenia zabrał kota do swojego mieszkania, a potem poinformował o sprawie Animal Helper. Operatorka zorganizowała opiekę w Schronisku "Promyk" w Gdańsku i poinformowała służby.

- Osoba zgłaszająca wykazała się bardzo ludzką i piękną postawą. Rodzina w bardzo okrutny sposób chciała się zwyczajnie pozbyć zwierzęcia i traf chciał, że zostało to utrwalone na nagraniu. Niezwłocznie przekazaliśmy sprawę wraz z materiałem dowodowym odpowiednim służbom - mówi Magdalena Matelska z Fundacji Psia Krew, która odpowiada za projekt Animal Helper.

Poinformowali policję

Dlatego Fundacja Psia Krew złożyła pod koniec ubiegłego tygodnia zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dotyczy ono nie tylko zachowania mężczyzny, który kopnął zwierzę, ale również kobiety, która przyglądała się jego poczynaniom.

Jak tłumaczy Matelska, orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami odpowiada nie tylko osoba bezpośrednio zadająca ból lub cierpienie, lecz również ta, która świadomie dopuszcza do jego zadawania przez inną osobę.

- Z nagrania wynika, że kobieta znajdowała się w bezpośredniej bliskości zdarzenia i obserwowała zachowanie mężczyzny wobec zwierzęcia, nie podejmując przy tym żadnych działań - dodała Matelska.

Tak tłumaczył się policjantom

14 kwietnia Komenda Miejska Policji w Gdańsku poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, którego widać na nagraniu.

- Przeprowadzone przez policjantów czynności pozwoliły na wytypowanie sprawcy tego przestępstwa. Właścicielem kota okazał się 20-latek. Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie tym, że kot był agresywny, w związku z czym postanowił go wyrzucić - poinformowała mł. asp. Aleksandra Philipp z biura prasowego gdańskiej policji.

Zatrzymano 20-latka Źródło: KMP Gdańsk

20-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli działanie skutkuje trwałym kalectwem lub śmiercią zwierzęcia kara wynosi 5 lat więzienia.

Kot przebywa w schronisku, gdzie czeka na nowy dom.

"Skala cierpień zwierząt jest ogromna"

Jedna trzecia zgłoszeń wypływających za pośrednictwem aplikacji Animal Helper dotyczy właśnie znęcania się nad zwierzętami. Mowa tu nie tylko przemocy, ale i niehumanitarnych warunkach bytowych oraz o przedmiotowym traktowaniu zwierząt.

- Skala cierpienia zwierząt jest ogromna, ale z drugiej strony cieszy fakt, że społeczeństwo zauważa i zgłasza te przypadki. Dopóki reagujemy na cierpienie braci mniejszych, jest dla nas, jako ludzkości, nadzieja - stwierdziła Matelska.

Ważne jest również, by będąc świadkiem, w miarę możliwości zdokumentować zdarzenie. - Zawsze apelujemy do zgłaszających o przesyłanie nam materiałów zdjęć i video, ponieważ to pierwsze dowody w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami, które mogą przysłużyć się do ukarania oprawców - dodała Matelska.

Przyjmują zgłoszenia w dziesięciu województwach

Animal Helper to stworzony od zera system i rozwiązania, które w zakresie pomocy zwierzętom mają sprostać potrzebom całego kraju. Jeden system obiegu informacji, z obsługującą zgłoszenia centralą. Wszystko po to, by użytkownik nie tracił czasu na zastanawianie się, gdzie zgłosić dany przypadek i by nie odbijał się od zamkniętych drzwi.

Inicjatywa ruszyła w listopadzie 2023 roku. Początkowo przyjmowano zgłoszenia tylko z województwa pomorskiego. Teraz pomaga już w dziesięciu województwach.

Centrala Animal Helper Źródło: Animal Helper

W centrali Animal Helper pracuje łącznie kilkanaście przeszkolonych operatorek, które codziennie, przez całą dobę, przyjmują zgłoszenia, a potem przekierowują je do odpowiednich dla konkretnego miejsca służb. Dzięki temu statystyczny Kowalski, chcąc pomóc rannemu zwierzęciu, nie musi samodzielnie szukać, kogo należy poinformować.

