Trójmiasto Łapówki za legalizację pobytu cudzoziemców, już 18 podejrzanych Oprac. Michał Malinowski

Gdańsk Źródło: Google Earth

W ubiegłym tygodniu policjanci komendy wojewódzkiej w Gdańsku zatrzymali na terenie Gdańska i Kartuz cztery osoby. To obywatele Ukrainy: 32-letni Serhii L., 38-letnia Kateryna P., 52-letnia Svitlana T. oraz 35-letnia Kateryna M.

Dwie pierwsze osoby są podejrzane o wręczenie łapówek osobie powołującej się na wpływy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy.

Kolejni podejrzani w sprawie korupcji przy legalizacji pobytu cudzoziemców Źródło: KWP w Gdańsku

Odpowiedzą za przyjęcie łapówek

Svitlana T. i Kateryna M. odpowiedzą z kolei za przyjęcie łapówek w związku z powoływaniem się na wpływy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Sądzie Rejonowym w Kartuzach i Urzędzie Stanu Cywilnego w Kartuzach.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz poręczenia majątkowego. Grozi im od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo prowadzone w sprawie wręczania korzyści majątkowych w zamian za przyspieszenie procedury legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce. Pierwsze zatrzymania i zarzuty zostały przedstawione pięciu osobom w listopadzie 2024 roku. W śledztwie jest 18 podejrzanych.

