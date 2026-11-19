Trójmiasto Okradli sklep i pobili ochroniarza Damian Nowicki |

Dr Chojniak: Kodeks karny jest zdemolowany przez zmiany prawa, które były robione na kolanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

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Do kradzieży doszło na początku listopada na terenie gdańskiego Suchanina. W osiedlowym supermarkecie trzej mężczyźni schowali produkty do torby i opuścili sklep bez płacenia. Zauważył to pracownik ochrony, który próbował ich zatrzymać. Kiedy ruszył za uciekającymi, został przez nich zaatakowany.

Mężczyźni przewrócili go na ziemię, zaczęli kopać po całym ciele i bić metalową pałką, po czym uciekli. 22-latek został pobity tak dotkliwie, że trafił do szpitala.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, którzy wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację fotograficzną. Po przeanalizowaniu nagrania monitoringu dotarli do osób mogących pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzeń. Kilka dni później zatrzymano wszystkich podejrzanych.

Trzej zatrzymani

- 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz spowodowania obrażeń ciała. Takie same zarzuty postawiono dwóm towarzyszącym mu osobom w wieku kolejno 35 i 32 lat. W ich przypadku śledczy wskazują dodatkowo na działanie w warunkach recydywy, ponieważ byli wcześniej karani za podobne przestępstwa - podał aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy KMP w Gdańsku.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej trójki na trzy miesiące. Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku recydywy wymiar kary może zostać dodatkowo zaostrzony. Odrębna odpowiedzialność karna grozi także za spowodowanie obrażeń ciała pokrzywdzonego ochroniarza.