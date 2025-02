Konserwator sprawdził spaloną halę. Jest wstępna ocena

Pożar w budynku wybuchł w środę po godz. 13. Strażacy ugasili ogień następnego dnia ok. godz. 17. W kulminacyjnym momencie w akcji gaszenia hali brało udział ok. 300 strażaków. Zabytkowa hala ma ok. 25 tys. mkw. Według wstępnych szacunków spaleniu uległo ok. 65 proc. powierzchni.