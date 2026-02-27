Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Informację o poszukiwaniach mężczyzn przekazał w piątek asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Poszukiwani w miniony wtorek o godz. 21.00 wypłynęli do Szwecji, jednak nie powrócili w ustalonym terminie oraz nie skontaktowali się z bliskimi - powiedział.

Poszukiwani mężczyźni

54-letni Piotr Draszek ma ok. 164 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma bardzo krótkie włosy koloru jasny blond, niebieskie oczy, kilkudniowy zarost. Ma tatuaż z motywem kotwicy na ramieniu. Miał na sobie trekkingowe czarne skórzane buty, ciemnoniebieskie dżinsy, czarną polarową bluzę z kapturem i czarną kurtkę.

Piotr Draszek Źródło: KMP Gdańsk

41-letni Rafał Gąszczek ma ok. 174 cm wzrostu, jest przeciętnej budowy ciała, ma krótkie włosy z fryzurą typu irokez, zielone oczy. Miał na sobie wojskowe ubrania. Spodnie, kurtkę i buty.

Rafał Gąszczek Źródło: KMP Gdańsk

Osoby, które rozpoznają mężczyzn ze zdjęć, mają informacje na temat ich miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji I w Gdańsku przy ul. Platynowe j6F.

Tel. 47 74 16 722 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można też przesłać na adres poczty elektronicznej komendant.kp1@gd.policja.gov.pl

