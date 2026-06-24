Trójmiasto Kilkadziesiąt młodych osób na hulajnogach i rowerach. Mieszkańcy się boją Oprac. Natalia Grzybowska |

Co czeka tych, którzy śmigają na elektrycznych hulajnogach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Na Lawendowym Wzgórzu w Gdańsku w sobotę doszło do wydarzeń, które wzbudziły duży niepokój wśród mieszkańców. Według ich relacji zebrało się tam kilkadziesiąt młodych osób na hulajnogach elektrycznych i rowerach, które stwarzały niebezpieczeństwo na osiedlowej ulicy. O sprawie poinformowało Trójmiasto.pl.

Świadkowie, cytowani przez portal, wskazują, że w jednym miejscu mogło zebrać się ponad 30 osób - zarówno uczestników przejazdów, jak i obserwatorów. Część młodych osób miała poruszać się z dużą prędkością, zjeżdżając ze wzniesienia w kierunku ronda. Nie wszyscy korzystali z kasków ani innych elementów ochronnych.

W przekazywanych relacjach pojawiają się także niebezpieczne zachowania, w tym jazda na jednym kole czy przewożenie pasażera w koszyku miejskiego roweru Mevo.

Świadkowie opisują też sytuację z udziałem kierującej samochodem osobowym. Po zatrzymaniu pojazdu i użyciu klaksonu przez kobietę, młodzi ludzie mieli otoczyć auto i zachowywać się w sposób agresywny oraz wulgarny.

Policja zna sprawę

O sprawę zapytaliśmy gdańską policję. Jest ona znana mundurowym, a sobotnie przejazdy nie były pierwszym tego typu incydentem w tym rejonie.

Jak przekazał nam aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, w związku z dotychczasowymi zgłoszeniami funkcjonariusze w ubiegły czwartek przeprowadzili kontrole w rejonie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Lawendowe Wzgórze. Wylegitymowano wtedy kilkunastu małoletnich użytkowników ruchu drogowego. - Podczas działań ujawniono trzech nieletnich poruszających się jednośladami bez karty rowerowej. W tych przypadkach sporządzono dokumentację do sądu rodzinnego. Policjanci nałożyli też dwa mandaty karne za brak obowiązkowego kasku ochronnego. Dodatkowo przygotowano dokumentację do sądu w związku z innymi wykroczeniami, m.in. korzystaniem z telefonu podczas jazdy oraz przejazdami rowerami po przejściu dla pieszych - wyjaśnił. Dodał, że funkcjonariusze zabezpieczyli również nagrania, które pojawiły się w internecie i analizują sprawę.

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