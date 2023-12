Pościg ulicami Gdańska. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i potrącił policjantkę

36-letni kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, został zatrzymany w nocnym pościgu przez gdańskich policjantów. W trakcie ucieczki mężczyzna potrącił funkcjonariuszkę. W sobotę zostały postawione mu zarzuty. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny.

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek na ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Ok. godz. 3.20 policjanci dali sygnały do zatrzymania się kierowcy skody.