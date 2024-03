Gdańska prokuratura uzupełniła i zmieniła zarzuty wobec byłego działacza PSL i obecnego kandydata z listy PiS do Sejmiku Województwa Pomorskiego Tomasza D. Według prokuratury, mężczyzna ma na swoim koncie ponad 70 oszustw. Zdaniem śledczych D. miał sprzedawać w sieci produkty mające rzekomo m.in. zapobiegać zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i go zwalczać.

Uzupełnienie zarzutów dla D.

- Podejrzany oferował preparaty za pośrednictwem strony internetowej oraz portali społecznościowych. Miały one stanowić produkty lecznicze zapobiegające zakażeniu oraz zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2, jak również leczyć szereg innych chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycę i nowotwory – podała prok. Wawryniuk, dodając, że mężczyzna nie miał pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu.

- Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień – powiedziała. Wobec podejrzanego stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, zakaz opuszczania kraju i nakaz powstrzymania się od prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności związanej z dystrybucją oraz propagowaniem środków spożywczych mających służyć leczeniu chorób, zapobieganiu im bądź wzmacnianiu organizmu. Za zarzucone podejrzanemu oszustwa grozi do 8 lat więzienia, a za przywłaszczenia do 3 lat.

Podejrzany na liście do Sejmiku

Przypomnijmy, że podejrzany był wieloletnim działaczem PSL na Pomorzu. Startował m.in. w wyborach do Sejmu i Senatu z okręgu gdyńskiego. Chciał być również burmistrzem Żukowa na Kaszubach. Po nagłośnieniu przez media historii z rzekomym lekiem na koronawirusa polityk został zawieszony w PSL. W 2024 r. Tomasz D. w mediach społecznościowych ogłosił start w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego z okręgu obejmującego powiaty: kartuski, kościerski, gdański i starogardzki. Znalazł się na liście PiS jako kandydat niezależny.

Pełnomocnik PiS na Pomorzu Piotr Müller przyznał, że o zarzutach dla kandydata dowiedział się z mediów. "W związku z zaistniałą sytuacją cofamy mu rekomendację" – oznajmił i dodał, że nie można go skreślić z listy, bo nie pozwalają na to przepisy. "Chciałbym go skreślić, ale nie jest to możliwe" – oświadczył.