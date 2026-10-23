Trójmiasto Jednego zranił nożem, drugiego uderzył pałką. Przebił też opony. Był poszukiwany Oprac. Tomasz Mikulicz |

Gdańsk. Atakował przypadkowe osoby, jedną zranił nożem, drugą uderzył pałką. Mają podejrzanego Źródło wideo: Pomorska Policja Źródło zdj. gł.: Pomorska Policja

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Do pierwszego ataku doszło 23 września w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej. Sprawca wytrącił z ręki telefon przypadkowemu mężczyźnie, a gdy ten schylił się, aby go podnieść, został zraniony nożem w okolice pleców. Ofiarą padł 32-latni obywatel Ukrainy. Agresor zabrał mu telefon i uciekł.

"Do kolejnego zdarzenia doszło 11 października przy ul. Bergiela, gdzie przypadkowa osoba została uderzona metalową pałką w głowę. 41-letni mieszkaniec Gdańska trafił z otwartą raną głowy do szpitala" – czytamy w komunikacie na stronie Pomorskiej Policji.

Zatrzymali 43-latka Źródło zdjęcia: Pomorska Policja

Znaleźli go w Borkowie

Zajmujący się sprawą funkcjonariusze ustalili tożsamość domniemanego sprawcy i zaczęli go szukać pod wszystkimi ustalonymi adresami, gdzie mógł mieszkać. Jednym z adresów była nieruchomość w miejscowości Borkowo i to właśnie tam 43-letni mężczyzna został zatrzymany. Był wcześniej poszukiwany w celu odbycia kary 90 dni pozbawienia wolności za wymuszenie zwrotu wierzytelności.

"Dodatkowo będzie odpowiadał za zniszczenie mienia, ponieważ 11 września na parkingu osiedlowym w Gdańsku przebił nożem oponę w samochodzie, czym dopuścił się wykroczenia" – informuje policja.

Trafił na trzy miesiące do aresztu Źródło zdjęcia: Pomorska Policja

Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności

43-latek usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej oraz dwa zarzuty uszkodzenia ciała.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zgodził się na aresztowanie go na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.