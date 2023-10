Gdańsk idzie na rekord. 30 tysięcy dopisanych wyborców i ponad 6 tys. wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania

Gdańscy urzędnicy wydali już 6 tys. zaświadczeń uprawniających do głosowania oraz dopisali 30 tys. osób do spisu wyborców. Te dane mogą ulec jeszcze zmianie, bo na dopełnienie formalności wyborcy mają jeszcze 1,5 dnia. "Idziemy na rekord" - zapewnia Tomasz Filipowicz, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, podkreślając, że prowadzone akcje profrekwencyjne niewątpliwie dają obywatelom do myślenia.

Ponad 6 tys. zaświadczeń uprawniających do głosowania w dowolnym miejscu w kraju i za granicą wydał gdański magistrat. Jak zapewnia Tomasz Filipowicz, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, wszystko wskazuje na to, że będzie ich dwa razy więcej niż miało to miejsce przy okazji poprzednich wyborów parlamentarnych.

- Idziemy na rekord. Coraz większe zainteresowanie, z dnia na dzień coraz więcej osób odwiedza nasz urząd, dlatego też wydłużyliśmy godziny otwarcia. Jesteśmy dostępni od godziny 7 do godziny 18 i jeszcze do jutra wszystkie osoby, które nie są tutaj zameldowane na stałe, mogą dopisać się do naszego spisu. Najświeższe informacje wskazują, że do tej pory dopisało się ponad 30 tys. osób - informuje urzędnik.

Cztery lata temu było to niemal 36 tysięcy osób, ale zostało jeszcze 1,5 dnia na dopisanie się. Dziś w gdańskim urzędzie jest naprawdę tłoczno.

- Wszystkie akcje profrekwencyjne prowadzone w Polsce dają też do myślenia obywatelom, że to jest ich obowiązek, ale też i podstawowe prawo obywatelskie do tego żeby brać udział w wyborach i głosować. W związku z tym wszyscy ci, którzy mieszkają w danym miejscu, a nie są zameldowani na stałe, albo będą wyjeżdżać w dniu wyborów, przychodzą tutaj żeby dopełnić tych formalności, żeby móc w spokoju zagłosować w najbliższą niedzielę - tłumaczy Filipowicz.

Jak głosować poza miejscem stałego zamieszkania?

Zaświadczenie o prawie do głosowania lub wniosek o zmianę miejsca głosowania – to dwa dokumenty, które umożliwiają wzięcie udziału w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu RP poza miejscem stałego zamieszkania. Czym się różnią i co trzeba zrobić, aby je uzyskać? Posiadając zaświadczenie o prawie do głosowania, można oddać głos w wyborach w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju i za granicą.

Dokument ten może otrzymać każdy. Wystarczy mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie gminy do 12 października. Należy też mieć przy sobie dowód osobisty. Urzędy w ten dzień będą pracowały do późnych godzin wieczornych.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania składamy, jeśli chcemy dopisać się do konkretnej komisji wyborczej, innej niż ta, do której jesteśmy przypisani na stałe.

