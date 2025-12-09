Przejęli tonę substancji do wytwarzania "pigułek gwałtu"

Gigantyczny przemyt GBL udaremniony w porcie. Zabezpieczono prawie tonę substancji Źródło: TVN24

Funkcjonariusze celno-skarbowi z Gdyni uniemożliwili przemycenie tony GBL - substancji wykorzystywanej do produkcji tzw. pigułki gwałtu. Nielegalny ładunek przypłynął z Azji do gdańskiego portu i miał trafić dalej do jednego z państw Europy.

Jak podkreślają służby, przewóz takich substancji psychotropowych wymaga specjalnego pozwolenia określającego dokładnie ilość, nadawcę, odbiorcę i trasę przewozu.

- Podejrzenia mundurowych wzbudził już sam fakt zgłoszenia tranzytowego i deklaracja tego towaru oraz to, że nie posiada on stosownych pozwoleń. Dalsze czynności oraz opinia Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego potwierdziły, że zatrzymany towar to substancja psychotropowa. Funkcjonariusze zabezpieczyli pięć beczek o łącznej wadze prawie jednej tony. Z zatrzymanej substancji można wyprodukować prawie milion dawek tzw. pigułek gwałtu - wyjaśnił komisarz Sebastian Pakalski, rzecznik prasowy Izba Administracji Skarbowej.

Dalsze postępowanie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście.