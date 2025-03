Funkcjonariusze CBŚP z Gdańska zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w grupie, która czerpała korzyści z cudzego nierządu. Gang miał działać od kilku lat, a kierować nim miała 24-letnia kobieta. Jak ustalili śledczy, do prostytucji mogło zostać wykorzystanych nie mniej niż kilkanaście kobiet.

Funkcjonariusze Zarządu w Gdańsku CBŚP przy wsparciu Zespołu Specjalnego weszli w godzinach porannych do trzech mieszkań w Gdańsku i Gdyni. Zatrzymali pięć osób, które mają być "trzonem grupy przestępczej".

CBŚP: Kobiety musiały oddawać połowę zarobionych pieniędzy

- Członkowie grupy zamieszczali na nim setki ogłoszeń obsługiwanych przez tzw. telefonistkę, która kierowała klientów do wynajmowanych krótkoterminowo apartamentów. Były one zlokalizowane w różnych miastach na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Apartamenty te były udostępniane kobietom zwerbowanym do pracy w charakterze prostytutek - przekazał rzecznik.