Finał procesu o zabójstwo żony i upozorowanie wypadku. Prokurator żąda dożywocia

Oskarżony o zabójstwo żony na styczniowej rozprawie
Zabił żonę i chciał upozorować wypadek. Mowy końcowe
Źródło: TVN24
W środę przed gdańskim sądem zakończył się proces dotyczący zabójstwa Jolanty K. Oskarżony Tomasz K. przyznał się do winy, a prokuratura żąda dla niego dożywocia. Kobieta została zaatakowana młotkiem podczas kłótni w jej salonie kosmetycznym, a później sprawca upozorował wypadek kolejowy. Wyrok zapadnie w grudniu.

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zakończył się w środę proces w sprawie zabójstwa Jolanty K., do którego doszło 10 stycznia 2024 roku. Tego dnia wieczorem w Mezowie na przejeździe kolejowym pociąg relacji Kartuzy – Gdańsk-Wrzeszcz zderzył się ze skodą fabią.

31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
Źródło: KP PSP w Kartuzach

W pojeździe, na siedzeniu kierowcy, było ciało kobiety. Jak się później okazało, zamordował ją mąż ofiary Tomasz K. i upozorował wypadek. Mężczyzna przyznał się do zbrodni.

31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
Miał zabić żonę i upozorować wypadek. Matka ofiary zwróciła się do oskarżonego
31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
Zabił żonę i upozorował wypadek na przejeździe kolejowym. Rodzina kobiety przerywa milczenie
31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
Miał zamordować żonę i upozorować wypadek na torach. Ruszył proces

Przed sądem odpowiada za zabójstwo żony, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz zniszczenie mienia. Motywem morderstwa był rozpad małżeństwa, z którym K. nie mógł się pogodzić.

Sąd wysłuchał mów końcowych stron. Oskarżony został doprowadzony na salę rozpraw z aresztu. Zjawiły się też rodziny podsądnego i zamordowanej kobiety.

Prokurator Anna Grzech z Prokuratury Rejonowej w Kartuzach wniosła o karę dożywotniego pozbawienia wolności i możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu kary 40 lat więzienia. Podkreśliła, że sprawstwo oskarżonego nie budzi wątpliwości i jest też oparte na materiale dowodowym, m.in. filmie z monitoringu i na materiałach DNA.

– Motyw był ustalany dodatkowo poprzez zeznania świadków i opinię biegłego psychologa, który bardzo jednoznacznie podkreślił, że Tomasz K. jest osobą o zaburzonej osobowości borderline typu impulsywnego – mówiła prokurator.

Zaznaczyła, że Tomasz K. w czasie, gdy małżeństwo było w separacji, nie radził sobie z odrzuceniem i z chronicznym poczuciem pustki. Dlatego targnął się na życie żony. Podkreśliła, że podsądny nie mógł sobie poradzić z tym, że Jolanta K. świetnie sobie radzi w życiu, prowadzi biznes i układa sobie życie prywatne.

Powiedziała, że oskarżony wcześniej zniszczył samochód pokrzywdzonej, a gdy zobaczył żonę w objęciach innego mężczyzny, zaczął planować zabójstwo. W tym czasie spreparował m.in. listy z pogróżkami, co zdaniem prokuratury świadczy o zamiarze zmanipulowania organów ścigania po zabójstwie.

W dniu zbrodni zostawił telefon w domu matki i wziął ze sobą młotek, którym zamordował Jolantę K.

– Oskarżony dokonuje najokrutniejszej zbrodni – zbrodni zabójstwa. Zadaje 11 ciosów. Co najmniej, jak powiedział biegły, 11 ciosów w głowę – przypomniała prok. Grzech.

Dodała, że dwa z nich spowodowały złamanie podstawy czaszki. Później zapakował ciało do auta, wywiózł je na przejazd kolejowy w Mezowie, gdzie ciało żony przełożył na miejsce kierowcy.

– To realizacja wcześniej zaplanowanego planu. Misternie zaplanowanego. Oskarżony doskonale wiedział, o której przyjeżdżają pociągi relacji Kartuzy – Gdańsk-Wrzeszcz – dodała, podkreślając przy tym, że nie ma żadnych wątpliwości, że zbrodnia została zaplanowana. Zaznaczyła, że podsądny jest osobą wyzbytą uczuć wyższych.

Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych radca prawny Krzysztof Wiechowski zwrócił uwagę na postawę oskarżonego, który nie wyraził prawdziwej skruchy.

Obrońca: "Oskarżony nie chciał zabić"

Obrońca oskarżonego mec. Marcin Lipski wniósł o karę poniżej 25 lat pozbawienia wolności i nie zgodził się z wersją przedstawioną przez prokuratora. Jego zdaniem zbrodnia nie była zaplanowana i nie ma na to dowodów. Według mecenasa nie da się wykluczyć, że zamiar zabójstwa powstał, gdy K. przyjechał do zakładu kosmetycznego pokrzywdzonej.

– Oskarżony wyjaśnił, że chciał zrobić coś złego, ale nie chciał zabić. Chciał kolejny raz uszkodzić samochód pokrzywdzonej i wyłącznie w tym celu zabrał ze sobą młotek – zaznaczył mec. Lipski.

Zdaniem adwokata zbrodnia nie była zaplanowana i nie ma podstaw do orzeczenia dożywotniego pozbawienia wolności. Zaznaczał, że taka kara grozi wtedy, gdy zbrodnia ma motyw seksualny lub rabunkowy. Podkreślił, że oskarżony nie był karany i miał świadomość swojej choroby.

Mecenas wskazywał też, że ostatnio w podobnych sprawach – zabójstw kobiet przez partnerów – sąd w Gdańsku orzekał kary do 25 lat pozbawienia wolności.

Tomasz K. w końcowym słowie stwierdził, że wszystkich przeprasza i nie ma godziny, żeby nie żałował zbrodni.

Wyrok zostanie ogłoszony 8 grudnia.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: ng/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Sprawy sądowe w Polsce Wyroki sądowe w Polsce Pomorze
