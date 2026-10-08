Trójmiasto Fikcyjne faktury i milionowe straty. Akt oskarżenia przeciwko 14 osobom Damian Nowicki |

Znane osoby "mówią" o inwestycjach. Poszkodowani tracą oszczędności życia (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Katarzyna Górniak/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku grupa działała od lipca 2014 roku do kwietnia 2016 roku między innymi w Działdowie i Elblągu, a jej celem było unikanie opodatkowania oraz wyłudzanie podatków poprzez fikcyjny obrót olejem smarowym oraz preparatem antykorozyjnym.

Prokurator Mariusz Marciniak, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku przekazał, że mechanizm przestępstwa opierał się na wykorzystaniu kilkunastu zagranicznych podmiotów i posłużeniu się 1293 nierzetelnymi fakturami VAT, które fikcyjnie potwierdzały między innymi wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów poza granice Polski.

Ponad 36 milionów złotych uszczuplonej akcyzy

Postępowanie objęło nierzetelną dokumentację dotyczącą ponad 25,5 mln litrów oleju smarowego i preparatu antykorozyjnego. Skutki finansowe procederu to ponad 36 mln zł uszczuplonej akcyzy, około 17 mln zł uszczuplonego podatku VAT, ponad 5,7 mln zł strat z tytułu zatajenia produkcji oraz 448 tys. zł wyłudzonego zwrotu podatku VAT.

Na mieniu domniemanego kierownika grupy ustanowiono zabezpieczenie majątkowe na nieruchomości do kwoty blisko 17,9 milionów złotych.

- Z uwagi na dużą wartość zakwestionowanych faktur, oskarżonym grozi od 5 do 25 lat więzienia oraz wysoka kara grzywny - podał prokurator Marciniak.