Porwali 18-latkę. Jej były partner i jego kolega staną przed sądem

Do zatrzymania doszło w Elblągu Źródło: KMP w Elblągu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Akt oskarżenia przeciwko Dawidowi M. i Pawłowi S. trafił do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w czwartek, 8 stycznia. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 30 lipca 2025 roku.

- Jak ustalono, pokrzywdzona wraz ze znajomymi w dniu 30 lipca przyjechała do Gdańska na kilkudniowy pobyt. Turyści zatrzymali się w wynajętym apartamencie położonym przy ulicy Wałowej w Gdańsku. Natomiast były partner pokrzywdzonej wraz z kolegą przyjechał do Gdańska wynajętą taksówką. Zatrzymali się przed budynkiem, w którym przebywała pokrzywdzona i rozpoczęli obserwację - przekazał w lipcu 2025 roku Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Porwał byłą partnerkę, został zatrzymany Źródło: KMP w Elblągu

Grozili 18-latce i kierowcy taksówki

Kiedy oskarżeni zobaczyli, że pokrzywdzona wraz ze znajomymi weszła do sklepu, poszli za nimi. W środku doszło do szarpaniny pomiędzy sprawcami a pokrzywdzoną i jej znajomymi.

- Wtedy jeden z napastników złapał pokrzywdzoną i zaniósł do czekającej pod sklepem taksówki, a następnie posadził na tylną kanapę samochodu. Obaj sprawcy usiedli koło pokrzywdzonej, uniemożliwiając jej otwarcie drzwi i ucieczkę z samochodu. Następnie sprawcy nakazali kierowcy, aby jechał w kierunku Elbląga - relacjonował prokurator. I dodawał: - W trakcie jazdy jeden ze sprawców groził kierowcy oraz pokrzywdzonej przedmiotem przypominającym broń.

Informacja o zdarzeniu dotarła do funkcjonariuszy z Gdańska i Elbląga, którzy szybko zidentyfikowali samochód i jego lokalizację. Do zatrzymania doszło w miejscowości Nowe Pole.

Usłyszeli zarzuty

21-letni Dawid M., były partner pokrzywdzonej, usłyszał łącznie 10 zarzutów. Najpoważniejsze dotyczą bezprawnego pozbawienia wolności 18-latki, znęcania się psychicznego i fizycznego nad pokrzywdzoną oraz zgwałcenia.

Dodatkowo 21-latek jest oskarżony o: nielegalne uzyskanie informacji przy użyciu lokalizatora GPS, narażanie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kierowanie gróźb karalnych, zniszczenie rzeczy, spowodowanie obrażeń ciała i naruszenie nietykalności cielesnej.

Porwał byłą partnerkę, został zatrzymany Źródło: KMP w Elblągu

Z kolei 19-letni Paweł S. jest oskarżony o bezprawne pozbawienie wolności pokrzywdzonej oraz naruszenie nietykalności cielesnej innego pokrzywdzonego.

21-latek od 30 lipca 2025 roku jest tymczasowo aresztowany. Wobec 19-latka sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie ośmiu tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania ze świadkami.

Dawidowi M. grozi do 15 lat więzienia, a Pawłowi S. do pięciu lat.

Porwał byłą partnerkę, został zatrzymany Źródło: KMP w Elblągu

OGLĄDAJ: TVN24 HD