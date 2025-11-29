Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek na ulicy Piastowskiej w Gdańsku. Funkcjonariusze straży miejskiej zwrócili uwagę na kobietę i mężczyznę kłócących się przy sklepie.

"Mundurowi natychmiast podbiegli, aby ich rozdzielić. Okazało się, że była to ekspedientka z pobliskiego sklepu, która próbowała zatrzymać złodzieja. Mężczyzna chwilę wcześniej ukradł kilka piw i butelkę wysokoprocentowego alkoholu, a dodatkowo stawał się coraz bardziej agresywny" - przekazała gdańska straż miejska.

Ekspedientka złapała 46-latka Źródło: Straż Miejska Gdańsk

Dostał mandat

Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę i wezwali na miejsce policjantów, którzy przejęli interwencję.

Jak informują strażnicy, 46-latek z Gdańska został ukarany mandatem, a skradziony towar wrócił na sklepowe półki.

