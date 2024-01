Działacz pro-life skazany za zniesławianie osób LGBT+. Jest prawomocny wyrok

Podtrzymanie wyroku sądu

- W ocenie sądu okręgowego nieprawidłowy jest pogląd (…), że jeżeli pomawia się jedną, dwie, trzy ściśle określone osoby, to jest to pomówienie, a jeżeli pomówi się całą grupę takich osób, to ogólność tego pomówienia wyklucza możliwość uznania, że doszło do działania na szkodę konkretnie, ściśle określonej osoby, niewymienionej wprost w tym komunikacie – mówił sędzia Kaźmierczak, który podkreślił, że taki pogląd jest nieuzasadniony, bo czyniłoby to ochronę osób iluzoryczną.