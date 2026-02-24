Pomorska Służba Celno-Skarbowa poinformowała o zatrzymaniu przesyłki kurierskiej, w której znajdowało się 5,5 kilograma marihuany. Narkotyki wykryto podczas rutynowej kontroli dzięki pracy psa..
Jak przekazali celnicy, paczka nadana z Stanów Zjednoczonych zwróciła uwagę Loli, psa rasy Parson Russell Terrier. Po jej sprawdzeniu funkcjonariusze znaleźli pięć hermetycznie zamkniętych worków wypełnionych marihuaną. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na ponad ćwierć miliona złotych.
Sprawą zatrzymanej przesyłki zajmują się odpowiednie służby. Dalsze czynności prowadzone są w ramach postępowań związanych z przestępczością narkotykową.
Służba przekazała również, że od początku roku ten sam zespół uczestniczył w ujawnieniu blisko 10 kilogramów nielegalnych substancji, w tym marihuany i kokainy. Łączną wartość tych narkotyków oszacowano na ponad 1,2 miliona złotych.
Opracowała Natalia Grzybowska
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Źródło zdjęcia głównego: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku