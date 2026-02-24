Czworonożny funkcjonariusz pomógł celnikom. Zatrzymano przesyłkę z marihuaną Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Pomorska Służba Celno-Skarbowa poinformowała o zatrzymaniu przesyłki kurierskiej, w której znajdowało się 5,5 kilograma marihuany. Narkotyki wykryto podczas rutynowej kontroli dzięki pracy psa..

Lola została wyszkolona do wykrywania narkotyków Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Jak przekazali celnicy, paczka nadana z Stanów Zjednoczonych zwróciła uwagę Loli, psa rasy Parson Russell Terrier. Po jej sprawdzeniu funkcjonariusze znaleźli pięć hermetycznie zamkniętych worków wypełnionych marihuaną. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na ponad ćwierć miliona złotych.

Zatrzymana marihuana jest warta ponad ćwierć miliona złotych Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Sprawą zatrzymanej przesyłki zajmują się odpowiednie służby. Dalsze czynności prowadzone są w ramach postępowań związanych z przestępczością narkotykową.

Służba przekazała również, że od początku roku ten sam zespół uczestniczył w ujawnieniu blisko 10 kilogramów nielegalnych substancji, w tym marihuany i kokainy. Łączną wartość tych narkotyków oszacowano na ponad 1,2 miliona złotych.

Opracowała Natalia Grzybowska