Trójmiasto Okradli turystę, grozili mu nożem. Akt oskarżenia Damian Nowicki |

Rzecznik gdańskiej policji o rozboju z udziałem cudzoziemców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP Gdańsk

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku podał, że do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko czterem obywatelom Królestwa Szwecji. Na ławie oskarżonych zasiądą: 23-letni Arran Acib A., 17-letni Mohamad H., 18-letni Jabril H. i 19-letni Senal Saned O. To wynik śledztwa prowadzonego w sprawie rozboju z użyciem noża na turyście z Norwegii, do którego doszło 7 maja tego roku w centrum Gdańska.

- Za zarzucane przestępstwo trzem oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od lat 3 do 20. Natomiast Arranowi Acibowi A., z uwagi na to, że zarzucany mu czyn popełnił w warunkach recydywy, grozi nawet 30 lat więzienia. Wszyscy oskarżeni w tej sprawie nadal są tymczasowo aresztowani - tłumaczy prok. Duszyński

Rozbój w centrum Gdańska

Przypomnijmy: grupa mężczyzn zaatakowała obywatela Norwegii na ul. Stągiewnej. Napastnicy zabrali pokrzywdzonemu kartę płatniczą, telefon oraz kod PIN. Następnie zmusili go do wypłat pieniędzy z bankomatu (w sumie 4787 koron norweskich). Później sami korzystali z jego karty i dokonali kolejnych płatności oraz wypłat, łącznie było to 1938 koron norweskich.

Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu w Śródmieściu, którzy zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przeanalizowali zebrane informacje. Na tej podstawie ustalili tożsamość sprawców oraz dowiedzieli się, kiedy planują opuścić Polskę. Zostali zatrzymani na lotnisku w Gdańsku, zanim wsiedli do samolotu.