Trójmiasto

Ciężarna 34-latka mieszkała w blaszanym garażu. Policjantki zabrały ją do domu Samotnej Matki

34-latka mieszkała w garażu
Strażnik miejski o pomocy dla osób w kryzysie bezdomności
Źródło: TVN24
Policjantki z gdańskiej komendy podczas kontrolowania miejsc, w których mogły przebywać osoby w kryzysie bezdomności, natknęły się na ciężarną 34-latkę. Kobieta mieszkała w blaszanym garażu. Pracownicy socjalni znaleźli dla niej miejsce w Domu Samotnej Matki.

Funkcjonariuszki z komisariatu I oraz VIII w Gdańsku patrolowały miasto w poniedziałek. W jednym z blaszanych garaży zastały kobietę w ciąży. W pomieszczeniu panowała ujemna temperatura. Zaproponowały jej pomoc, jednak początkowo 34-latka odmówiła. Zgodziła się po namowach.

Zaczekały, aż się rozgości

Wezwani na miejsce ratownicy medyczni potwierdzili, że kobieta jest zdrowa, jednak dłuższe przebywanie w garażu zagrażało jej życiu i zdrowiu. Na miejsce przyjechali też pracownicy gdańskiego MOPR, którzy poinformowali kobietę o tym, że w Domu Samotnej Matki w Gdańsku jest dla niej miejsce

34-latka mieszkała w garażu
34-latka mieszkała w garażu
Źródło: KMP Gdańsk

"Gdy policjantki przekonały kobietę, że otrzyma potrzebną pomoc, między innymi: czyste ubrania, ciepłe jedzenie, nocleg - zgodziła się. Chwilę później funkcjonariuszki przewiozły 34-latkę w bezpieczne miejsce. Kobieta cały czas była nieufna i obawiała się, że nie poradzi sobie w nowym miejscu, dlatego funkcjonariuszki zaczekały, aż zostanie przyjęta i poczuje się bezpiecznie. Po tym, jak zajęli się nią opiekunowie ośrodka, kobieta podziękowała policjantkom za empatię i okazaną pomoc" - czytamy w komunikacie gdańskiej policji.

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Gdańsk

