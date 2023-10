Chciał ukraść ser i sushi przed wizytą u dziewczyny. Ochroniarzowi wygrażał nożem

Przed odwiedzinami u dziewczyny wszedł do jednego z gdańskich supermarketów, by ukraść ser i sushi. Uciekając, wyciągnął nóż i wygrażał nim pracownikowi ochrony. 35-latek usłyszał już zarzut w tej sprawie i decyzją sądu został aresztowany na dwa miesiące. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Do kradzieży rozbójniczej doszło w piątek (29 września) po południu w jednym z marketów w gdańskiej dzielnicy Nowy Port.

- Sprawca, chcąc pozostać w posiadaniu ukradzionego towaru, wyciągnął nóż i kierując go w stronę pokrzywdzonego, zaczął grozić jego użyciem. Ostatecznie napastnik odrzucił kradziony ser i uciekł z opakowaniem sushi - poinformowali policjanci.

Dwa miesiące spędzi w areszcie, grozi mu więzienie

Jak wynikło z ustaleń policji, w piątek 35-letni gdańszczanin przyjechał do Nowego Portu do swojej dziewczyny. Nim ją odwiedził, z zamiarem kradzieży wszedł do sklepu po produkty spożywcze.