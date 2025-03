Były senator PiS nie stawił się na wezwanie kuratora. Chodzi o prace społeczne

- Sąd do tych spraw podchodzi indywidualnie, będzie badał z jakich powodów unika konsekwencji, ale konsekwencją tego niestawiennictwa może być zamiana kary na powrót do zakładu karnego - podkreślił sędzia Kaźmierczak.

- Po to jest spotkanie z kuratorem, aby dopasować tę karę do możliwości skazanego i jego stanu zdrowia i wyznaczyć odpowiednią placówkę - wyjaśnił rzecznik.

Karę pozbawienia wolności już odbył

Bonkowski odbył już karę pozbawienia wolności - część w zakładzie karnym, część w formie dozoru elektronicznego. To, co pozostało mu do odbycia, to właśnie kara ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych.