Brutalny atak na ulicy. Policja poszukuje sprawców

Do zdarzenia doszło w Gdańsku

W niedzielę około godziny 15.30 policja otrzymała zgłoszenie o ataku przy ulicy Warszawskiej w Gdańsku. Z relacji zgłaszającego wynikało, że dwóch mężczyzn zaatakowało innego mężczyznę, używając niebezpiecznych przedmiotów. Lokalne media podają, że mieli najprawdopodobniej maczety.

Na interwencję skierowano patrol. Poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej, po czym został przetransportowany do szpitala.

Do wyjaśnienia sprawy włączyła się także grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, a policyjny technik zabezpieczył ślady.

Po incydencie kryminalni analizowali nagrania z monitoringu oraz rozmawiali z osobami, które mogą mieć informacje na temat zdarzenia.

Jak przekazał w poniedziałek rano aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, śledczy wciąż zdobywają i weryfikują kolejne informacje. Sprawcy ataku nadal są poszukiwani.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok