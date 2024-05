Muzeum II Wojny Światowej ma zapłacić blisko 14 milionów za działkę na Westerplatte

Wojewoda pomorska zobowiązała Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do wypłacenia miastu Gdańsk blisko 14 milionów złotych za działkę na Westerplatte. To konsekwencja wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

"Na podstawie operatu szacunkowego oraz zgromadzonego materiału dowodowego Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz wydała decyzję o wypłacie odszkodowania w kwocie 13 951 797,30 zł na rzecz miasta Gdańsk za działkę nr 68 wykorzystaną pod realizację inwestycji Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Odział Muzeum II Wojny Światowej. Jednocześnie zobowiązała Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do zapłaty wspomnianego odszkodowania" - poinformował w piątek na łamach swojego profilu w mediach społecznościowych Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Sprawa ciągnęła się od lat

Ponieważ strony nie doszły do porozumienia, sprawa trafiła do wojewody pomorskiego i na początku stycznia 2021 r. wszczęte zostało postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość. Zlecony przez ówczesnego wojewodę Dariusza Drelicha operat szacunkowy wycenił wartość terenów na Westerplatte na 13,1 mln zł. Wojewoda przez dwa lata nie wydał jednak decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania dla Gdańska, a w końcu wiosną 2023 roku poprosił miasto o rozważenie zrzeczenia się odszkodowania w całości. W styczniu br. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że były wojewoda pomorski Dariusz Drelich dopuścił się rażącego naruszenia prawa, nie ustalając wysokości odszkodowania. WSA zobowiązał nową wojewodę pomorską do załatwienia sprawy w terminie 90 dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Urzędowi wojewódzkiemu nakazał również wypłacenie miastu Gdańsk rekompensaty pieniężnej w kwocie 10 tys. zł. za nieefektywne procedowanie tej sprawy przez wcześniejszego wojewodę.