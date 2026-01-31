Logo strona główna
Trójmiasto

Awaria wodociągowa w Gdańsku

WODA
gdansk.mp4
Źródło: TVN24
Awaria wodociągowa w Gdańsku przy ulicy Smoluchowskiego. Jej usuwanie trwa. Prace naprawcze mogą potrwać kilka godzin.

Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną awarii. Niewykluczone, że przyczyniła się do niej niska temperatura. W nocy w Gdańsku było minus 18 stopni Celsjusza, starsze instalacje mogą wtedy być awaryjne. Usuwanie usterki może potrwać do godziny 13:30.

Usuwanie usterki trwa
Usuwanie usterki trwa
Źródło: TVN24

Służby miejskie pracują w trybie całodobowym. "Wzmocniona obsada Gdańskie Wodociągi. Pamiętajcie o zabezpieczeniu wodomierzy, zwłaszcza w nieogrzewanych pomieszczeniach" - zaapelowały służby miejskie w mediach społecznościowych.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

