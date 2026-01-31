Awaria wodociągowa w Gdańsku

Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną awarii. Niewykluczone, że przyczyniła się do niej niska temperatura. W nocy w Gdańsku było minus 18 stopni Celsjusza, starsze instalacje mogą wtedy być awaryjne. Usuwanie usterki może potrwać do godziny 13:30.
Służby miejskie pracują w trybie całodobowym. "Wzmocniona obsada Gdańskie Wodociągi. Pamiętajcie o zabezpieczeniu wodomierzy, zwłaszcza w nieogrzewanych pomieszczeniach" - zaapelowały służby miejskie w mediach społecznościowych.
Autorka/Autor: ms
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24