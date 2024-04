Prezydentka wygrała wybory, portal miasta "lekko przesadził z euforią"

"Samorządowe gazetki, portale (a nawet TV) do złudzenia przypominające normalne, lokalne media, ale uprawiające urzędową propagandę: powstają. / Samorządowcy: trzeba stworzyć przeciwwagę dla mediów PIS-u. / PIS: traci władzę, TVP, PAP i PR. / Samorządowe media: zostają" - ironizował z kolei we wpisie dziennikarz Radia ESKA Michał Dąbrowski.

"Relacjonowaliśmy kampanię wszystkich kandydatów"

"Dziś mówimy o nieco innej sytuacji, kiedy to Aleksandra Dulkiewicz zwyciężyła w pierwszej turze, uzyskując jeden z najlepszych wyników w kraju - po pięciu obiektywnie trudnych latach rządów w Gdańsku. To duże wydarzenie również dla mieszkańców. Wspomniane przez Pana materiały są chętnie czytane. Trzy teksty w ciągu dwóch dni - od zakończenia ciszy wyborczej w niedzielę do poniedziałku. Dodatkowo jeden tekst przypominający program wyborczy Aleksandry Dulkiewicz do roku 2029. Każdy może sam sobie odpowiedzieć, czy w tym ostatnim przypadku - w dzień po wyborach - taka publikacja jest promocją polityka, czy raczej przypomnieniem zobowiązań, jakie przyjęła na siebie Aleksandra Dulkiewicz wobec mieszkańców Gdańska" - podkreślił w przesłanym nam oświadczeniu Roman Daszczyński, redaktor naczelny portalu Gdansk.pl.