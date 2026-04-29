Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Włosy studentów lecą z głów. Ostatnie godziny zbiórki

|
Z głów lecą włosy studentów
Gdańsk. Kolejna akcja charytatywna "Cancer Fighters"
Źródło: TVN24
To już ostatnie godziny wydarzeń charytatywnych na rzecz fundacji "Cancer Fighters". W Gdańsku akcję wspierają studenci Akademii Wychowania Fizycznego. Sprzedają wypieki, golą głowy na łyso i wpłacają na fundację. - To jest coś dobrego, co możemy zrobić jako uczelnia dla tych małych dzieciaków, które są tak bezbronne - mówią studenci.

Studenci Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku też chcą dołożyć swoją cegiełkę do zbiórki na rzecz fundacji "Cancer Fighters". Dlatego w środę ruszyli z akcją charytatywną. W holu głównym uczelni przygotowano różne atrakcje, z których można skorzystać wpłacając datek na fundację.

- Przygotowaliśmy tutaj profesjonalne stanowisko barber shopu, który nas wsparł. Panowie golą za minimalną wpłatę na akcję "Cancer Fighters". Studenci bardzo chętnie tutaj przychodzą. Golą się i dołączają do tej naszej inicjatywy. My się bardzo z tego cieszymy, bo to jest coś dobrego, co możemy zrobić jako uczelnia dla tych małych dzieciaków, które są tak bezbronne - powiedziała TVN24 Alicja Karpiuk, przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego.

Organizatorzy przygotowali też strefę zabiegów kosmetycznych. Można tam skorzystać z masażu, zrobić analizę ciała. - Dziewczyny wykonują zabiegi, które nie są inwazyjne. Może być to jakaś maseczka na dłonie czy na twarz. To jest coś, w czym nasi studenci mogą się po prostu odnaleźć, dobrze poczuć i wesprzeć akcję - dodała Karpiuk.

W środę, przed godziną 12 na liczniku zbiórki było ponad 282 miliony złotych. Fundacja "Cancer Fighters" poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że wszystkie charytatywne aktywności zakończą się w środę o godzinie 20.

Kultura i styl

Diss na raka

Pretekstem do zbiórki na rzecz fundacji Cancer Fighters był opublikowany 14 kwietnia utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" autorstwa Borysa Przybylskiego znanego jako "Bedoes 2115" oraz podopiecznej fundacji Mai Mecan, chorującej na nowotwór. Diss, czyli charakterystyczny dla muzyki rap utwór oparty na słownym ataku, tym razem został skierowany przeciwko rakowi.

W szczytowym momencie charytatywny stream oglądało ponad 1,5 miliona osób. Dynamikę transmisji nadawały między innymi wizyty osób ze świata muzyki, kina czy showbiznesu. Kilkadziesiąt gości ogoliło również głowy na znak solidarności z chorymi onkologicznie.

Poprzedni rekord wynosił 19,5 miliona dolarów

Zbiórka pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne - podał w poniedziałek Reuters. "Poprzedni rekord Guinnessa wynosił 19,5 mln dolarów i został ustanowiony w ubiegłym roku we Francji" - czytamy.

Choć dziewięciodniowa transmisja na żywo zakończyła się w niedzielę z wynikiem ponad 251 milionów złotych to pieniądze na zbiórkę na rzecz Fundacji Cancer Fighters nadal spływają.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica