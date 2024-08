"Nie dajcie sobie wmówić, że jesteśmy podzieleni. Jesteśmy różni"

"Pamiętajmy o sile, jaką daje nam solidarność"

- To największe zwycięstwo polskiej historii w ostatnich 200 latach. To szczególny dzień, kiedy otwierano bramę na miasta i strajk się zakończył, nie wiadomo było jeszcze do końca, co będzie. Powstała Solidarność, prawie 10 milionów ludzi zorganizowanych w demokratycznej organizacji, z bardzo różnych środowisk, bardzo różne generacje. Ale jednak przyświecał im wspólny cel - mówił Kerski.