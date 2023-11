Zaginiony mężczyzna odnaleziony w bagażniku swojego auta, jest w ciężkim stanie. Zatrzymano 27-latka

czytaj dalej

Brak środków z KPO jest wielką szkodą gospodarczą. Winowajców znamy - to rząd, prezydent Duda i Trybunał Konstytucyjny - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 Janusz Lewandowski, były komisarz unijny do spraw budżetu, a obecnie eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. Ocenił, że jest "bardzo mało czasu" na szybkie odblokowanie tych pieniędzy, ale "jest jeszcze furtka". Mówił też o nastawieniu obecnego obozu rządowego do Unii Europejskiej.