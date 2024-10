Gabriel Wołosewicz nauczycielem roku

- W zupełności się tego nie spodziewałem. To uświadamia mi, jak ważny jest zawód nauczyciela. To nie tylko duma, ale także pasja dla tego zawodu. Do tego szacunek osób w moim otoczeniu - powiedział Wołosewicz.

Inspiruję młodzież

- Energa i zapał młodzieży nakręca we mnie machinę do działania i inspirowania ich. Cenię ich również za to, że sami przychodzą do mnie z różnego rodzaju pomysłami - podkreślił Gabriel Wołosewicz.