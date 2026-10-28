Taksówką potrącił 16-letniego rowerzystę. Nagranie
Do zdarzenia doszło 28 października w Elblągu. Przed godziną 9:00 na przejściu dla pieszych przy ulicy Teatralnej w Elblągu doszło do niebezpiecznej kolizji drogowej, w której taksówka potrąciła rowerzystę.
W zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał, a sprawą natychmiast zajęła się policja. - 50-latek za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Na jego konto wpłynęło również 10 punktów karnych - przekazał nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
Źródło: tvn24.pl