Pomorscy policjanci zatrzymali i doprowadzili we wtorek do aresztu 56-letniego Marcina P., instruktora jeździectwa ze stadniny w Dziemianach, skazanego za wykorzystanie seksualne dwóch nastoletnich instruktorek. Sprawę nagłośnił "Superwizjer" TVN.

Mężczyzna nie stawił się dobrowolnie do aresztu

We wtorek rano pomorscy policjanci, na polecenie sądu, zatrzymali i doprowadzili Marcina P. do aresztu.

"Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zrealizowali wystawiony przez sąd nakaz zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego 56-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu kościerskiego skazanego za przestępstwo seksualne. Mimo orzeczonego przez sąd wyroku, mężczyzna dobrowolnie nie stawił się do aresztu, aby odbyć w nim karę pozbawienia wolności" - przekazała pomorska policja.

Materiał zawierał m.in. relacje kobiet, które wskazywały, że one również padły ofiarami 56-letniego mężczyzny, ale nigdy nie złożyły zawiadomienia o przestępstwie. Policjanci dzięki swojej pracy operacyjnej ustalili tożsamość pokrzywdzonych i dotarli do nich. Policjanci nadal weryfikują swoje ustalenia i pracują nad zdobywaniem dowodów w tej sprawie" - dodano w komunikacie.

Apel do pokrzywdzonych kobiet

Policjanci zaapelowali też do wszystkich pokrzywdzonych kobiet, aby zgłaszały się do policjantów.

"Informacje można przesyłać również za pomocą poczty elektronicznej na dedykowany do tej sprawy adres e-mail: pokrzywdzone@gd.policja.gov.pl lub zadzwonić na numer telefonu 691 420 551 . Policjanci zapewniają anonimowość oraz to, że każda informacja zostanie przez nich sprawdzona" - dodano.

Sprawa Marcina P.

- Trener poprosił mnie, żebym poszła z nim zobaczyć, czy konie mają siano, wodę. Zaczął się do mnie dobierać, obmacywać mnie. Zmusił mnie tego dnia do seksu oralnego - mówiła jedna z poszkodowanych przez Marcina P. - Przyszedł do mnie do pokoju, zaczął mnie rozbierać, zdjął mi spodnie, skarpetki, chciał mi zdjąć majtki (...) zaczął mnie głaskać po pośladku - tak zachowanie instruktora relacjonowała inna.