Zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z ciężarówką. Kierowca zginął na miejscu

Służby zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 214 około 1,5 kilometra od Łeby dostały tuż przed godziną 15.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący osobowym oplem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierujący oplem poniósł śmierć na miejscu - przekazała portalowi tvm24.pl asp. sztab. Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.
Na zdjęciach udostępnionych przez straż pożarną widać, że z opla wypadł dziecięcy fotelik samochodowy. Asp. sztab. Marta Szałkowska przekazała jednak, że mężczyzna podróżował sam.
- Ustalamy teraz tożsamość tego kierowcy - dodała.
Utrudnienia
Mł. asp. Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przekazał. że droga, na której doszło do wypadku jest obecnie zablokowana. Na miejscu pracują służby.
Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. Kierowca samochodu ciężarowego jest trzeźwy.
Opracowała: Marta Korejwo-Danowska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Lębork