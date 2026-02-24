Logo strona główna
Trójmiasto

Zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z ciężarówką. Kierowca zginął na miejscu

Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym
Zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z ciężarówką. Kierowca nie przeżył
Źródło: KPP Lębork
Policjanci ustalają tożsamość kierowcy osobowego opla, który zginął w wyniku zderzenia z samochodem ciężarowym. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 214 koło Łeby (województwo pomorskie).

Służby zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 214 około 1,5 kilometra od Łeby dostały tuż przed godziną 15.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący osobowym oplem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierujący oplem poniósł śmierć na miejscu - przekazała portalowi tvm24.pl asp. sztab. Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Na zdjęciach udostępnionych przez straż pożarną widać, że z opla wypadł dziecięcy fotelik samochodowy. Asp. sztab. Marta Szałkowska przekazała jednak, że mężczyzna podróżował sam.

- Ustalamy teraz tożsamość tego kierowcy - dodała.

Utrudnienia

Mł. asp. Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przekazał. że droga, na której doszło do wypadku jest obecnie zablokowana. Na miejscu pracują służby.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. Kierowca samochodu ciężarowego jest trzeźwy.

Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym
Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym
Źródło: KPP Lębork
Opracowała: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Lębork

Wypadkiwojewództwo pomorskiePolicja
