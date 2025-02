Niezidentyfikowany obiekt na Pomorzu. Na miejscu służby

czytaj dalej

W dwóch budynkach przy ul. Brzezińskiej w Łodzi w nocy z środy na czwartek doszło do wybuchów gazu. Nikt nie został ranny, ewakuowano łącznie blisko 100 osób. Służby informują, że do zdarzenia doszło w wyniku awarii gazociągu - gaz przedostał się przez kanalizację do kilkunastu domów. Dostawy gazu do około 800 odbiorców zostały wstrzymane.