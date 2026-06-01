CZARNE Zderzenie trzech pojazdów w powiecie człuchowskim. Auta stanęły w ogniu, jedna osoba nie żyje

Wypadek w Czarnem (woj. pomorskie)

Do tragicznego wypadku doszło dziś przed godz. 10 na drodze wojewódzkiej nr 201 w miejscowości Czarne w powiecie człuchowskim (woj. pomorskie). Jak przekazał st. kpt Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na miejscu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych oraz samochodu ciężarowego. Łącznie pojazdami podróżowało pięć osób.

Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 201 w miejscowości Czarne Źródło zdjęcia: TVN24

W wyniku zderzenia oba samochody osobowe stanęły w ogniu. Jeden z kierujących poniósł śmierć na miejscu. Cztery pozostałe osoby, po przebadaniu przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, zostały zwolnione do domu.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Strażacy po przybyciu zabezpieczyli teren zdarzenia i przystąpili do działań gaśniczych oraz ratowniczych.

- Prawdopodobnie do zdarzenia doszło w wyniku niezachowania ostrożności w ruchu drogowym i przekroczenia dozwolonej prędkości - mówi nam zastępcą komendanta PSP w Czarnem bryg. Dariusz Dwulit.

Dokładne przyczyny zdarzenia wyjaśni postępowanie prowadzone pod nadzorem policji.

