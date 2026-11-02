Trójmiasto Ciepłe posiłki, odzież i pomoc medyczna. Ulicami Trójmiasta jeździ specjalny autobus Oprac. Damian Nowicki |

Kryzys bezdomności. Historia pana Pawła Źródło zdj. gł.: Fot. Krzysztof Mystkowski, Urząd Miasta Sopotu

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Od 1 listopada wyruszył w trasę Autobus SOS, czyli wspólna inicjatywa Sopotu i Gdańska, realizowana przez Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań". Działania będą prowadzone codziennie, także w święta, do wiosny 2027 roku.

Specjalny autobus startuje przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, w pobliżu kościoła o godzinie 19:15. Następnie pojedzie do Gdańska, gdzie zatrzyma się między innymi na Przymorzu, we Wrzeszczu i w okolicy kina Krewetka. Około godz. 23.30 dotrze do ogrzewalni przy ul. Żaglowej 1, do której będzie mógł zabrać osoby potrzebujące noclegu.

"Tradycyjnie od 1 listopada, gdy robi się zimno, zwiększamy nasze siły i wychodzimy z pomocą na ulice. Autobus SOS, patrole i punkty interwencyjne są po to, aby nikt nie musiał mierzyć się z chłodem w samotności" – podała Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydent Sopotu.

Nie bądźmy obojętni

Pracownicy socjalni regularnie docierają do takich miejsc i zachęcają osoby w kryzysie bezdomności do przyjęcia pomocy. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Na odmowę mogą wpływać różne trudności, w tym uzależnienia czy problemy ze zdrowiem psychicznym. Dlatego ważne jest, by nie rezygnować z kontaktu i konsekwentnie przypominać o dostępnych możliwościach pomocy.

"Mobilna pomoc ma szczególne znaczenie w okresie jesienno-zimowym, kiedy niskie temperatury stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób doświadczających bezdomności. To ważne uzupełnienie innych form wsparcia, zwłaszcza dla tych, którzy z różnych przyczyn nie korzystają z noclegowni czy schronisk i przebywają w miejscach niemieszkalnych" – podkreślił Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.