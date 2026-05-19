Śmiertelne zderzenie osobówki z ciężarówką w Chrząstowie

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek kilka minut przed godziną 6 na drodze krajowej nr 22.

Jak przekazała policja, w zdarzeniu uczestniczyły Opel oraz samochód ciężarowy marki Mercedes. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Oplem, jadąc w kierunku Wałcza, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w nadjeżdżającą z przeciwnego kierunku ciężarówkę.

Jak przekazał nam rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy aspirant Dawid Westrych, w samochodzie osobowym znajdowały się trzy osoby, z czego dwie były zakleszczone wewnątrz pojazdu. Po wykonaniu dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicznych strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, ale nie zdołali im pomóc.

Na miejscu zginęli 43-letni kierowca Opla, mieszkaniec Tucholi, oraz podróżująca z nim 43-letnia pasażerka. Trzeci uczestnik podróżujący autem osobowym, 36-letni mężczyzna, został przetransportowany do szpitala. Pasażerowie samochodu osobowego byli obywatelami Gruzji.

Ciężarowym Mercedesem kierował 34-letni mieszkaniec Piły, który jechał w stronę Człuchowa. Mężczyzna nie odniósł obrażeń. Jak podała straż pożarna, jest obywatelem Ukrainy.

Utrudnienia na trasie

- Droga między Jaromierzem a Chrząstowem jest zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczane są objazdy drogami lokalnymi. Służby pracują na miejscu zdarzenia - przekazał dyżurny Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału GDDKiA.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności i przebieg wypadku. Utrudnienia na DK22 mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

