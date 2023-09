Cztero- i siedmiolatek zamknięci w domu, "wołali o pomoc". Matka wyszła na piwo. Wróciła dzień po interwencji służb

Mieszkańcy Chojnic (woj. pomorskie) poinformowali policję, że w jednym z mieszkań przebywa dwóch małych chłopców, którzy "wołają o pomoc". Cztero- i siedmiolatek byli zamknięci w domu, nie było z nimi dorosłych. Jak informuje policja, matka dzieci wróciła do mieszkania następnego dnia. Przyznała, że wyszła do znajomego na piwo. Nie wiadomo dokładnie, jak długo dzieci były same w mieszkaniu. - Prowadzimy czynności, by wyjaśnić jak faktycznie było - podkreślają mundurowi.

Do zdarzenia doszło w piątek. Chwilę po godzinie 20 do policjantów wpłynęło zawiadomienie od zaniepokojonych mieszkańców Chojnic. Jak przekazują mundurowi, informowali, że w jednym z mieszkań przebywa dwóch małych chłopców, którzy "wołają o pomoc".

Policja: dzieci same w mieszkaniu, matka poszła na piwo

W sobotę namierzono 28-letnią matkę chłopców. "Oświadczyła, że z mieszkania wyszła wczoraj (w piątek - red.) około 16, poszła na piwo do znajomego, gdzie przysnęła. Około 3 w nocy obudziła się, i dowiedziała się od koleżanki, że jej dzieci zabrały służby, przez co obawiała się wrócić do domu" - informuje policja. Jak mówi nam asp. Magdalena Zblewska z policji w Chojnicach w sprawie mundurowi mają do czynienia z rozbieżnymi wersjami. - Prowadzimy czynności, by wyjaśnić jak faktycznie było - podkreśla policjantka.