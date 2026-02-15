Paralotniarz spadł z klifu, z wysokości siedmiu metrów

Wypadek paralotniarza na klifie. Spadł z siedmiu metrów Źródło: ZRM Puck/ KP PSP Puck

Zgłoszenie o wypadku na klifie w rejonie wejścia na plażę numer 15 w Chłapowie służby dostały po godzinie 11 w sobotę.

- Dojście do poszkodowanego oraz teren działań były znacznie utrudnione, jednak po dotarciu na miejsce strażacy wspólnie z ratownikami medycznymi udzielili poszkodowanemu pomocy medycznej, a następnie przeprowadzili jego ewakuację. Poszkodowany mężczyzna, lat 49, był przytomny - przekazał młodszy kapitan Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Z bólem kręgosłupa trafił do szpitala

Zespół Ratownictwa Medycznego w Pucku przekazał, że mężczyzna spadł z wysokości około siedmiu metrów. Zgłaszał silny ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.

- Został zabezpieczony na desce ortopedycznej, a następnie przetransportowany pojazdem typu buggy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłapowie z plaży do miejsca, w którym stacjonował Zespół Ratownictwa Medycznego - dodał młodszy kapitan Kuptz.

49-latek trafił do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska