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Trójmiasto

Pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. Najnowsze informacje

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Pożar fabryki w Charnowie
Pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. "Jeszcze nie wszystkie zarzewia ognia zostały ugaszone"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Telewizja Słupsk
Pożar zakładu produkującego aerozole w Charnowie pod Ustką został opanowany. Zniszczeniu uległo ponad 50 procent zabudowań. - Akcja gaszenia pożaru z pewnością potrwa jeszcze kilka godzin - poinformowała w poniedziałek rano straż pożarna.

W niedzielę przed godziną 13 w miejscowości Charnowo w gminie Ustka doszło do pożaru na terenie zakładu produkującego aerozole. O obecnym etapie akcji gaśniczej mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku kapitan Piotr Basarab. - Jeszcze nie wszystkie zarzewia ognia zostały ugaszone. Do niektórych nie dotarł środek gaśniczy, bo warstwa popiołu, spalenizny jest dosyć duża. Jeżeli nie uda nam się tego zrobić w ciągu kilku godzin będziemy potrzebowali ciężkiego sprzętu, który pomoże nam w pracach rozbiórkowych i przegarnianiu grubszych warstw popiołu, aby całkowicie zwalczyć żywioł. Na ten moment trwa przelewanie pogorzeliska, głównie wodą, przeszukiwanie go, drobne prace rozbiórkowe - przekazał.

Jak zaznaczył, dalsze decyzje o toku działania zostaną podjęte po kolejnych odprawach. - Akcja z pewnością potrwa jeszcze kilka godzin - dodał.

Pożar w Charnowie
Pożar w Charnowie
Źródło zdjęcia: TVN24

Pytany o to, jak zakład wygląda w środku, Basarab wyjaśnił, że "ratownicy w częściach magazynowych, w częściach produkcyjnych poruszają się pomiędzy rozerwanymi opakowaniami ciśnieniowymi, które wybuchały przez kilka godzin w trakcie wczorajszych działań".

Pożar w Charnowie
Pożar w Charnowie
Źródło zdjęcia: TVN24

Niedługo mieszkańcy wrócą do mieszkań

Basarab przekazał też, że ci mieszkańcy, którzy znajdowali się w strefie zagrożenia i zostali wcześniej ewakuowani niedługo będą mogli wrócić do mieszkań. - Jest bezpiecznie (...), mieszkańcom nie będziemy utrudniali życia i niech wrócą do gospodarstw domowych. Ta decyzja jeszcze nie nastąpiła, ale ogłosimy ją wkrótce, wspólnie z policją - powiedział.

Basabar mówił również o możliwej lokalizacji powstania pożaru w zakładzie. - Przypuszczamy, że [pożar wybuchł - red.] w części otwartej, czyli nie w samych halach, ale to jest tylko przypuszczenie. O przyczynach nie możemy na tę chwilę jeszcze mówić - zaznaczył.

Mówiąc o skali zniszczeń, Basarab przekazał, że "spłonęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali". - Jest to ciąg technologiczny, hala ma kształt podkowy, przylegają do niej różne mniejsze budynki, są budynki sąsiednie. Zniszczenia są dosyć potężne. Myślę, że ponad 50 procent zakładu - jeżeli chodzi o zabudowania - zostało zniszczone. Oprócz tego infrastruktura ruchoma magazynowana na zewnątrz obiektów - powiedział.

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
pożarStraż pożarnaUstkawojewództwo pomorskiePomorze
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
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