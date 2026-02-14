Logo strona główna
Trójmiasto

Za 200 złotych chciał wziąć na siebie winę. Gdy usłyszał o konsekwencjach, zmienił zdanie

Zderzenie trzech pojazdów w gminie Cewice
Zderzenie trzech pojazdów w gminie Cewice
Źródło: KPP Lębork
Po zderzeniu trzech samochodów w gminie Cewice (woj. pomorskie) jeden z kierowców odjechał z miejsca. Niedługo potem na komendę zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że brał udział w wypadku. Gdy usłyszał co mu grozi, zmienił zdanie.

W czwartek rano na ośnieżonej drodze pomiędzy Popowem a Dziechnem w gminie Cewice, doszło do wypadku drogowego z udziałem trzech samochodów.

Zderzenie trzech pojazdów w gminie Cewice
Zderzenie trzech pojazdów w gminie Cewice
Źródło: KPP Lębork

Jeden z kierowców odjechał

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Kią nie dostosował prędkości do warunków drogowych i na śliskiej nawierzchni stracił panowanie nad autem, uderzając w jadącą z przeciwnej strony Dacię. Zaraz potem w tył Dacii uderzył jadący za nią Opel" - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Lęborku.

Tuż po zdarzeniu kierowca Opla odjechał z miejsca wypadku, nie powiadamiając o nim służb, ani nie udzielając pomocy poszkodowanym. Kierująca Dacią 29-latka z podejrzeniem urazu ręki i kręgosłupa została przewieziona do szpitala. Trafił tam także 19-letni kierowca Kii, który doznał obrażeń głowy i nogi. Jak poinformowała policja, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jeden z uczestników zdarzenia uciekł z miejsca wypadku
Jeden z uczestników zdarzenia uciekł z miejsca wypadku
Źródło: KPP Lębork

49-latek przyszedł na komendę

Pracujący na miejscu wypadku policjanci znaleźli tablicę rejestracyjną, która odpadła z Opla w momencie zdarzenia i ustalili, kto jest jego właścicielem.

Gdy śledczy wraz z technikiem kryminalistyki zabezpieczali ślady i dowody, do Komendy Powiatowej Policji w Lęborku przyszedł 49-letni mężczyzna, podający się za kierowcę Opla.

Po tym, jak dowiedział się o konsekwencjach prawnych nieudzielenia pomocy, szybko wycofał swoje zeznania. Przyznał, że zgodził się wziąć winę na siebie za 200 złotych, które zaoferował mu 36-letni Lęborczanin - faktyczny kierowca Opla i uczestnik wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Poważny wypadek na S7
Trzy osoby ranne po zderzeniu na S7. Policja: kierowca pijany
WARSZAWA
Wypadek w Daniszynie
Samochód zderzył się z szynobusem, potem w auto wjechał pociąg
Poznań
Zderzenie trzech aut na A2 w pobliżu węzła Krzesiny
Zderzenie trzech aut na A2. Jedna osoba poszkodowana
Poznań

Nie miał prawa jazdy i był poszukiwany

Funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu 36-latka i zatrzymali go. Mężczyzna był trzeźwy, ale nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Okazało się też, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lęborku do odbycia kary pozbawienia wolności oraz przez prokuraturę w związku ze sprawą karną.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Kierowca Opla prawdopodobnie odpowie m.in. za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, nieudzielenie pomocy poszkodowanym, prowadzenie pojazdu bez uprawnień oraz próby wprowadzenia w błąd organów ścigania.

Grozi mu do pięciu lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

Źródło: Google Maps
Opracowała Natalia Grzybowska/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Lębork

Tagi:
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica