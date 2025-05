Podczas ucieczki zebrał 73 punkty i stanie przed sądem

Uciekał przed drogówką, bo stracił prawo jazdy Źródło: KPP Bytów

Policjanci bytowskiej drogówki dostrzegli kierowcę volkswagena golfa, który nie ustąpił pierwszeństwa mężczyźnie wchodzącemu na przejście dla pieszych. Gdy postanowili zatrzymać do kontroli kierowcę, ten gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać.

Ruszyli w pościg. Kierowca, jadąc z prędkością ponad 100 km/h, popełniał kolejne wykroczenia drogowe m.in. wyprzedzając na podwójnej linii ciągłej i przed przejściami dla pieszych.

Został zatrzymany na posesji

Po kilkuset metrach wjechał na posesje, gdzie został obezwładniony przez funkcjonariuszy. Za kierownicą samochodu siedział 22-latek.

"Jak tłumaczył, zdecydował się na ucieczkę, bo jego prawo jazdy zostało zatrzymane za wcześniejsze przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym i bał się dalszych konsekwencji" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.

Policjanci naliczyli mu aż 73 punkty karne za popełnione wykroczenia. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, bo poza naruszeniami drogowymi młody kierowca odpowie za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej za co grozi mu kara nawet do pięciu lat więzienia.

