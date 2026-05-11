Trójmiasto Montował szlaban. Trzy osoby, w tym dwaj strażacy, zostały porażone prądem Oprac. Natalia Grzybowska

Bytów (woj. pomorskie) Źródło: Google Earth

W sobotnie popołudnie w jednej z miejscowości w okolicach Bytowa (woj. pomorskie) doszło do groźnego wypadku w trakcie wymiany drewnianego szlabanu na metalowy przed wjazdem na posesję. 61-letni mężczyzna nie zauważył przebiegającej nad miejscem prac linii energetycznej. W momencie podniesienia blisko sześciometrowej metalowej konstrukcji doszło do jej kontaktu z przewodami. 61-latek został porażony prądem.

Szlaban zahaczył podczas montażu o linię wysokiego napięcia Źródło: KPP Bytów

Poszkodowani strażacy

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Pierwsi dotarli strażacy ochotnicy, którzy udzielili pomocy rannemu i umożliwili dojazd zespołowi ratownictwa medycznego. W trakcie akcji również dwaj z nich zostali porażeni prądem.

Cała trójka trafiła do szpitala.

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez śledczych. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Apel o ostrożność

Strażacy i policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac budowlanych i montażowych w pobliżu infrastruktury energetycznej. Linie wysokiego napięcia wymagają zachowania bezpiecznej odległości, a wszelkie prace w ich rejonie powinny być konsultowane ze specjalistami.

Linie wysokiego napięcia wymagają zachowania bezpiecznej odległości Źródło: KPP Bytów

