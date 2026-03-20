W małych sklepach "rozmieniali" fałszywe banknoty 200-złotowe

W Bytowie (Pomorskie) zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o wprowadzanie do obrotu fałszywych banknotów o nominale 200 złotych. 65-latek i 31-latek celowo wybierali niewielkie sklepy i płacili podrobionymi pieniędzmi. Po dokonaniu transakcji zabierali resztę, w prawdziwej już gotówce.
Kryminalni szybko powiązali ze sobą kolejne incydenty i zatrzymali mężczyzn podczas próby "rozmienienia" kolejnych fałszywek. Mieli przy sobie kilkanaście banknotów, a kolejne były w ich mieszkaniach.
"Podejrzani usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu fałszywych pieniędzy. Decyzją sądu trafili do aresztu na trzy miesiące. Grozi im kara od roku do nawet 10 lat więzienia" - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Bytowie.
Policja apeluje do właścicieli małych sklepów i kasjerów o zachowanie czujności oraz dokładne sprawdzanie autentyczności banknotów, szczególnie tych o wyższych nominałach.
Opracowała Natalia Grzybowska
Źródło: KPP Bytów
Źródło zdjęcia głównego: KPP Bytów