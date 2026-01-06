Chłopiec zjeżdżał z górki na "jabłku", trafił w jadący samochód

Bytów (woj. pomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 stycznia około godziny 14 w Bytowie na Placu Krofeya.

"Zjeżdżający z górki na dziecięcym ślizgu tzw. jabłku 10-letni chłopiec uderzył w bok przejeżdżającego pojazdu. Chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.

10-latek zjeżdżający na "jabłku" uderzył w samochód Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

27-letni kierowca audi był trzeźwy. Jak tłumaczył, nie zauważył zjeżdżającego chłopca.

Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, wykonał oględziny miejsca oraz pojazdu. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

LPR zabrało dziecko do szpitala Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Dziecko poważnie ranne po zderzeniu z autem Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

OGLĄDAJ: TVN24 HD