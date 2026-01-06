Chłopiec zjeżdżał z górki na "jabłku", trafił w jadący samochód

Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 stycznia około godziny 14 w Bytowie na Placu Krofeya.
"Zjeżdżający z górki na dziecięcym ślizgu tzw. jabłku 10-letni chłopiec uderzył w bok przejeżdżającego pojazdu. Chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.
27-letni kierowca audi był trzeźwy. Jak tłumaczył, nie zauważył zjeżdżającego chłopca.
Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, wykonał oględziny miejsca oraz pojazdu. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie