Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Chłopiec zjeżdżał z górki na "jabłku", trafił w jadący samochód

10-latek na "jabłku" uderzył w samochód
Bytów (woj. pomorskie)
Źródło: Google Earth
10-letni chłopiec uderzył w samochód, zjeżdżając na "jabłku" z górki na Placu Krofeya w Bytowie (woj. pomorskie). Dziecko z poważnymi obrażeniami zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem LPR.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 stycznia około godziny 14 w Bytowie na Placu Krofeya.

"Zjeżdżający z górki na dziecięcym ślizgu tzw. jabłku 10-letni chłopiec uderzył w bok przejeżdżającego pojazdu. Chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.

10-latek zjeżdżający na "jabłku" uderzył w samochód
10-latek zjeżdżający na "jabłku" uderzył w samochód
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

27-letni kierowca audi był trzeźwy. Jak tłumaczył, nie zauważył zjeżdżającego chłopca.

Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, wykonał oględziny miejsca oraz pojazdu. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

LPR zabrało dziecko do szpitala
LPR zabrało dziecko do szpitala
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
Dziecko poważnie ranne po zderzeniu z autem
Dziecko poważnie ranne po zderzeniu z autem
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Udostępnij:
TAGI:
Bytówwojewództwo pomorskiedziecko
Czytaj także:
Księżyc
Już za miesiąc ludzie mają ruszyć w stronę Ksieżyca
METEO
epa12631312
Rozpoczął się szczyt w Paryżu. Przywódcy mają zrobić "ważne kroki"
Świat
Tragiczny wypadek na stacji kolejowej w Białym Dunajcu
Tragedia na stacji kolejowej. "Maszynista dawał sygnał, ale doszło do potrącenia"
imageTitle
Prevc ponownie najlepsza w Villach. Uraz Twardosz
Najnowsze
imageTitle
Stoch górą w polskim pojedynku. Trwa konkurs w Bischofshofen
RELACJA
Ubytek na torach w Będzelinie
Maszynista zgłosił brak szyny. 112 centymetrów ubytku
Łódź
shutterstock_2593426625
Rzecznik MSZ o powrocie Polaków z Sokotry. "To będą komercyjne loty"
BIZNES
imageTitle
Zimny prysznic dla Baranowskiego. Cała nadzieja w Szubarczyku
EUROSPORT
Brak wody na czterech ulicach w Szczecinie. Trwają prace nad usunięciem awarii
Mieszkańcy bez wody. Trwają prace nad usunięciem awarii
Szczecin
Donald Trump
To miał powiedzieć Trump. "My zatrzymamy ropę"
BIZNES
1 godz 6 min
shutterstock_1271086387
Najczęstszy wabik na nieświadomych ludzi. "Nie ma drogi na skróty"
Terlikowski. Istota rzeczy
Bela Tarr
Nie żyje Bela Tarr
Kultura i styl
Zima, mróz
Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera
METEO
imageTitle
Polski motocyklista pomógł rannemu. Trudny dzień w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Zespół stworzył Rafał Brzoska
InPost może zmienić właściciela. Niespodziewana oferta przejęcia
BIZNES
Pożar altany na ogródkach działkowych
Spłonęła altana. W zgliszczach znaleziono zwłoki dwóch osób
Lubuskie
shutterstock_1644294346
Norweski problem. "Jedna z najsilniejszych morskich fal upałów"
BIZNES
cza
Grok "rozbiera kobiety, mężczyzn, dzieci". Czarzasty apeluje do Nawrockiego
Polska
Szanghaj, Chiny
Chiny zaostrzają restrykcje. Przez "brutalną ingerencję"
BIZNES
snieg zamiec zima shutterstock_2445158085
Powrót śnieżyc. IMGW wydał alarmy drugiego stopnia
METEO
Wyziębiona suczka w Wielbarku
Wyła i trzęsła się z zimna. Było ją "bardziej słychać niż widać"
Olsztyn
Brak w dostawach prądu sparaliżował część Berlina
Kolejna doba blackoutu w Berlinie
Świat
zima snieg sniezyca - Agnes Kantaruk shutterstock_2568781461
Alert RCB. Niebezpieczne opady śniegu
METEO
imageTitle
Kolejni ćwierćfinaliści United Cup wyłonieni. Polska zagra o ostatnie wolne miejsce
EUROSPORT
Policjanci przeprowadzili kontrolę autokaru (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zawieźć dzieci na wycieczkę. Był pijany
WARSZAWA
Tragedia na myjni samochodowej w Tychach
Tragedia w myjni samochodowej. Nie żyje 65-latek
Katowice
Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima sparaliżowała transport w Holandii
METEO
Biały Dom
Nowy wyścig zbrojeń. USA ruszają z programem
BIZNES
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Zginęło tam 40 osób. Ujawnili informacje o kontroli
BIZNES
Napis LXXX na elewacji cukierni na Saskiej Kępie
Kontrowersyjny bazgroł na witrynie. Cukiernia bije się w pierś. "Jest nam głupio"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica